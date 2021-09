Amerykański żandarm na emeryturze. O sytuacji po afgańskiej ewakuacji rozmawiamy z Polką mieszkającą w USA

Jak zatem w USA oceniany jest kryzys afgański? To co się stało w czasie wycofywania? W Europie wiele krajów miało pretensje do Bidena o tę jego decyzję, podjętą bez konsultacji. W brytyjskiej prasie, zwłaszcza po zamachu na lotnisku, pojawiły się "wątpliwości co do jakości przywództwa nowego" prezydenta USA...

Aż 77 procent Amerykanów chciało zakończenia tej wojny, ale nie w tak chaotyczny sposób, i to w warunkach eskalacji konfliktu. Pojawiła się ostra krytyka Bidena po samobójczym ataku terrorystycznym 26 sierpnia na lotnisku w Kabulu, w którym zginęły 183 osoby w tym 13 żołnierzy USA. Aż 53 proc. Amerykanów obciąża Bidena za przyczynienie się do tego zamachu, podczas gdy sam Biden uznał ewakuację za “ogromny sukces“ i obarczył winą Trumpa za nieudane negocjacje z talibami (zakończone w roku 2020) i całą tę patową sytuację w Afganistanie. Prezydent mówił też, że jedyną alternatywą dla tak nagłego wycofywania wojsk było tylko zwiększenie liczby żołnierzy, jak podał Washington Post. Biden już na początku roku obiecywał, że wszyscy żołnierze i personel wrócą z Afganistanu do 11 września. Niestety, nie przewidział, że przejecie Afganistanu przez talibów nastąpi w tak błyskawiczny sposób. Z drugiej strony zakończenie wojny w Afganistanie było nieudolnie planowane przez co najmniej trzech prezydentów USA. Nie zapominajmy, że planowanie strategii nie należy tylko do prezydenta, wojsko jest w Ameryce bardzo silnym lobby i pochłania 11 procent budżetu federalnego, w minionym roku było to 725 bilionów dolarów. Prezydent Trump zredukował wojska z 13 tys. do 2,5 tys., co, jak niektórzy twierdza, osłabiło pozycję Ameryki podczas kluczowych negocjacji z talibami. W międzyczasie nie zaprzestawali oni ataków na rząd afgański, a wśród talibańskich przywódców zasiedli członkowie Al-Kaidy. Trudno zatem było mieć jakiejkolwiek nadzieje na pokojowe, cywilizowane negocjacje i tworzenie demokratycznych struktur państwowych w Afganistanie. Talibowie rośli w siłę nie tylko integrując islamski terroryzm. Są szeroko akceptowani przez Afgańczyków. Talibowie to nie jest grupa terrorystyczna składająca się z płatnych najemników, jak sie popularnie uważa w USA. Większość z nich to tak zwani “freedom fighters” - partyzanci, woluntariusze uważający afgański rząd najpierw Hamida Karzaja a potem Aszrafa Ghaniego a za skorumpowany, a Amerykanów za najeźdźców, którzy bombardują ich domy i depczą wartości. Zachód nigdy nie rozumiał dynamiki tej swoistej walki o wolność, napędzanej religią, zwłaszcza dziejącej się w tak wielkim wymiarze i mającej taką siłę. My nie rozumiemy jihadu. Talibowie są nieprzekupni, bo to nie pieniądze w głównej mierze motywowały ich do działania. Dla młodych Afgańczyków przyłączenie się do talibów było podniesieniem statusu społecznego, zwiększeniem szanse na ożenek, stąd liczba religijnych bojowników powiększała się również drogą naturalną. Rodziny afgańskie mieszkające w strefie talibańskich wpływów były również przymuszane siłą do przyłączenia się do ich oddziałów.