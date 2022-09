Amerykański kolos w Gdyni. USS Kearsarge wpłynął do portu

USS Kearsarge to kolos. Okręt wypiera ponad 41 tys. ton, czyli wartość porównywalną do pancerników z czasów II wojny światowej. Długość jednostki to nieco ponad 257 metrów. Okręty określane są jako uniwersalne jednostki desantowe (amfibijne). Ich głównym zadaniem jest transportowanie oddziałów piechoty morskiej i desantowanie ich na brzeg. Klasyfikowane są skrótem LHD (Landing Helicopter Dock).

Dziś okręt wszedł do portu w Gdyni, po krótkim rejsie z Kłajpedy. Przypomnijmy, że USS Kearsarge brał udział w wiosennych ćwiczeniach NATO Baltops na Bałtyku. Ostatnio pododdziały marines desantowane z pokładu okrętu ćwiczyły wspólnie z armią szwedzką. Załoga okrętu odbywała również ćwiczenia na morzu, m.in. z zakresu ratownictwa oraz lotniczej i morskiej ewakuacji rannych.

