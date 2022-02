Amerykanie ukarali Nord Stream 2… Czy Niemcom też otworzyły się oczy?

Miliardowa ruina?

Gazociąg Nord Stream 2 od samego początku budził szereg politycznych kontrowersji. Przeciwko jego budowie szczególnie mocno oponowała Polska. Inwestycja budziła też sprzeciw Amerykanów, państw bałtyckich i ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Również inni politycy dostrzegli w NS2 zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Europy. Premier Mateusz Morawiecki za jego powstanie obwinił bezpośrednio Donalda Tuska. Stwierdził ostatnio, że to on „stoi na czele partii Nord Stream 2”, Europejska Partia Ludowa doprowadziła do powstania gazociągu, a sam „Tusk nic nie zrobił, żeby zapobiec jego otwarciu”.

Wielu ekspertów poddaje pod wątpliwość opłacalność tej inwestycji, a nowy „zielony” wicekanclerz, Robert Habeck, przyznał nawet, że najroztropniej byłoby w ogóle jej nie rozpoczynać. Wśród oponentów NS2 znaleźli się także analitycy moskiewskiego Sbierbanku, którzy już w 2020 roku obliczyli, że z powodu cen zawyżanych przez firmy budowlane należące do biznesmenów z bliskiego otoczenia prezydenta Putina, może się okazać, że NS2 będzie „miliardową ruiną inwestycyjną”.

We wtorek, w związku z eskalacją kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, rząd Republiki Federalnej Niemiec wstrzymał do odwołania proces certyfikacji gazociągu. Decyzja ta może okazać się gwoździem do trumny rosyjskiej inwestycji. Pod warunkiem, że Zachód, a zwłaszcza Niemcy, będą konsekwentni, co niestety nie jest wcale takie pewne.