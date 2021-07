Amber Gold wykreślą w tym roku. Ostatnie 1,28 mln zł dla 252 klientów do depozytu

- Do sądu skierowaliśmy ostatecznie 252 wnioski o ustanowienie depozytów pieniężnych na łączną kwotę 1.280.652 zł i 23 groszy. Właśnie 252 osobom nie udało się przelać należnych pieniędzy - relacjonuje radca prawna Brygida Wasilewska, pełnomocnik syndyka masy upadłościowej Amber Gold.

To ostatni z listy około 11,5 tysiąca klientów, którzy od 2012 roku czekali na zwrot pieniędzy wpłaconych spółce, oferującej dzięki inwestycjom w szlachetne kruszce, oprocentowanie rzędu od 6 do nawet 16,5 proc. Z należnych poszkodowanym ponad 650 mln zł, udało się odzyskać zaledwie ok. 67,5 mln zł, więc na osobę przypada niewiele ponad 10 procent jej wkładu. 1,28 mln zł wciąż zalega u syndyka, bo część inwestorów nie podała mu aktualnych kont bankowych, ale znaczna większość – ponad 200, to osoby zmarłe w ostatnim czasie, w przypadku których pieniądze należne będą spadkobiercom.