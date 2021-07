Ambasadorzy z gminy Luzino zachęcają do szczepień przeciwko COVID Tomasz Smuga

UG Luzino

W gminie Luzino lokalni ambasadorzy szczepień zachęcają do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Powód? W gminie dotychczas w pełni zaszczepionych jest niespełna 30 proc. mieszkańców. - Ten wynik nie jest zadowalający. Postanowiliśmy zaprosić do współpracy przy promocji szczepień osoby, które pracują w odmiennych zawodach, reprezentują różną grupę wiekową i są znane tutejszym. Wszyscy chcemy uzmysłowić mieszkańcom, że szczepienie to jedyny sposób na wygranie z pandemią – mówi wójt gminy Jarosław Wejer.