Altowiolistyczna „Osobowość Roku 2016” przedstawia nową płytę. Krzysztof Komendarek-Tymendorf odczaruje swój instrument

Opłata reprograficzna. "W rezultacie wieloletnich zaniedbań w tym zakresie w Polsce inkasuje się w ramach opłat niecałe 1,7 mln euro"

Ministerstwo Kultury przygotowało projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Największe dyskusje budzi wpisanie smartfonów do opłaty reprograficznej. W przestrzeni publicznej błędnie na to mówi się "podatek od smartfonów". - To czego w Polsce brak, to aktualna lista urządzeń i nośników, od których opłaty powinny być pobierane - ocenia Sylwia Biaduń, Stowarzyszenie Filmowców Polskich.