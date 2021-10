All About Freedom Festival 2021. Początek w środę 6.10.2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności

All About Freedom Festival w ECS

W środę 6.10.2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności rozpoczyna się doroczny filmowy All About Freedom Festival. Po uroczystym otwarciu imprezy zostanie wyświetlone dzieło Jana P. Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów”, film zgłoszony przez Polskę do Oscara, nagrodzony dwa tygodnie temu na festiwalu w Gdyni Srebrnymi Lwami (godz. 18:00).

Obecność swoją zapowiedział reżyser, a także Tomasz Ziętek, odtwórca postaci Jurka Popiela w „Żeby nie było śladów”, aktor znany z ról w „Kamieniach na szaniec” i „Boże Ciało”. Przybędzie też dziennikarz Cezary Łazarewicz, autor reporterskiej książki „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”.