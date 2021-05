Alimenty na dzieci w ciągu 14 dni. Nowy pomysł resortu sprawiedliwości. Ile wyniosą alimenty natychmiastowe? Podajemy kwoty

przy jednym dziecku stawka ma wynosić 21 proc. minimalnego wynagrodzenia,

minimalnego wynagrodzenia, przy dwojgu – 19 proc. ,

, przy trojgu – 17 proc. ,

, przy czworgu – 15 proc. ,

, przy pięciorgu lub większej liczbie dzieci – 13 proc.

Dziś byłoby to:

588 zł na jedno dziecko,

na jedno dziecko, przy dwójce – 532 zł na każde dziecko,

na każde dziecko, przy trójce – 476 zł ,

, przy czwórce – 420 zł ,

, przy piątce i większej liczbie dzieci – 364 zł na każde dziecko.

Wysokość tych alimentów będzie się co roku zmieniać automatycznie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, jeśli rodzic wychowujący dzieci stwierdzi, że pieniądze są za małe, będzie mógł wystąpić o alimenty w normalnym trybie. W przypadku wątpliwości co do ojcostwa dzieci, projekt nowych przepisów przewiduje obowiązek przeprowadzenia badania genetycznego.