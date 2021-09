Alicja w krainie kolorów. Wystawa uczestniczki Big Brothera Alicji Walczak w Nowej Zatoce w Sopocie. Zobacz zdjęcia!

Wystawa Alicji Walczak w Nowej Zatoce w Sopocie. Uczestniczka Big Brothera czarowała gości

Wiotkie kwiaty poruszane podmuchami wiatru, rana Chrystusa, złoty lew, wenecka Santa Maria Maggiore czy burzowe pejzaże to tylko niektóre obrazy Alicji Walczak, które przez najbliższy miesiąc można podziwiać w Nowej Zatoce w Sopocie. Artystka wyszła bowiem z założenia, że, chcąc ukazać „Piękno życia”, nie może zaprezentować dzieł pochodzących tylko z jednego cyklu.

– Trudno by było zawrzeć piękno życia, pokazując tylko abstrakcje, symbolikę czy same pejzaże – tłumaczyła zebranym. – Chociaż uwielbiam owoce morza, to gdybym przez całe życie miała jeść tylko homary, to byłoby to nudne. Uwielbiam zmiany, różne energie i różne emocje, którymi chce się dzielić z ludźmi.

– Na wystawie głównym obrazem łączącym to, co realne, z nierealnym jest symboliczny obraz pt. „Drzewo Życia/Tree of Life”, który pokazuje przemianę, gdzie kluczem nadrzędnym jest świadomość – mówiła artystka. – W tej pracy użyłam prawdziwego złota, by podkreślić wagę tego przekazu.