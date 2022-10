Alicja Baran z Trzebnicy zginęła 25 lat temu w drodze do Łeby. Rodzice 19-latki wciąż wierzą, że uda się schwytać mordercę | ZDJĘCIA

Wąski fragment asfaltowej drogi w okolicy Steknicy dziś wiedzie pomiędzy nową DW-214 a torowiskiem. W 1997 roku stanowił główną drogę dojazdową do Łeby. W pobliżu torów i drogi rośnie las, do zabudowań daleko. Właśnie tu, 18 września 1997 w zaroślach, grzybiarze znaleźli ciało 19-latki, którą przez miesiąc szukała policja w całej Polsce.

Ćwierć wieku po śmierci Ali Baran jej rodzice postawili w tym miejscu nowy krzyż. "W tym miejscu 18 września 1997 roku zostało znalezione ciało Alicji Baran - lat 19 z Trzebnicy, zamordowanej przez nieznanego sprawcę 19 sierpnia 1997 roku. Przechodniu, polecamy Ci naszą córkę modlitewnej pamięci. Rodzice." - informuje umieszczona na krzyżu tablica.

- Przyjaciel nasz pomógł nam zrobić napis. Może teraz zgłosi się ktoś, kto coś wie... - w cichym głosie Teresy Baran, mamy Ali, tli się jeszcze nadzieja, że policja znajdzie sprawcę i zakończy ich udrękę. - Chcemy żeby sprawiedliwości stała się zadość. Żeby taka zbrodnia się nie powtórzyła. Ktoś odebrał życie naszemu dziecku a my z tą raną żyjemy do dzisiaj. Chowaliśmy ją do 19 roku, żeby jakiś zwyrodnialec ją zamordował.