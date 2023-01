Alex Dujszebajew po ćwierćfinale z Norwegią: Były momenty, że mecz był przegrany. Nigdy nie spuściliśmy jednak głowy

Stoczyliście zacięty pojedynek ćwierćfinałowy z Norwegami. Gratulacje!

Nasz bramkarz (Gonzalo Pérez de Vargas - przyp.) najważniejsze rzuty bronił, a my to super wykorzystaliśmy. Spisali się kołowi i skrzydłowi. Super było w obronie. Naprawdę mogę każdego po tym meczu pochwalić. Norwegów za to spotkanie też trzeba pochwalić. Mieliśmy szczęście, że lepiej wykorzystaliśmy swoje okazje.

Dlaczego to tak się ułożyło, że w całym spotkaniu musieliście gonić Norwegię?

Myślę, że za dużo było nerwów na początku. Pierwsze ataki nie wyszły, a w obronie rywale za łatwo przechodzili, trafiając do bramki. Na tym etapie mistrzostw świata są młodzi gracze, dla których to są pierwsze tak duże emocje. Trudno wytrzymać presję. Ale kiedy już gra "poszła", zaczęliśmy grać luźniej. Zrobiło się łatwiej, a w efekcie wykorzystaliśmy więcej sytuacji.

