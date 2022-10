Aleksandra Samborska: Boli mnie, że koszykówka jest na bocznym torze. Na szczęście przeżyłam swoje koszykarskie Wembley w Berlinie ROZMOWA

Skąd u pani pasja do koszykówki oraz podróżowania? To chyba pani największe dopalacze życiowe?

Bardzo podoba mi się to stwierdzenie o dopalaczach życiowych, bo rzeczywiście tak jest. Pasję do podróży odziedziczyłam po rodzicach, którzy od zawsze ze mną i moim bratem starali się jeździć. W ferie zimowe zawsze jeździliśmy na narty w góry, a w okresie letnim w sumie też głównie w góry. Z biegiem lat to rozszerzaliśmy, bo możliwości były większe, a świat bardziej otwarty. Zaczęliśmy wyjeżdżać zagranicę, zawsze w sierpniu, bo wtedy tata miał urlop. A to objazdówka po Lazurowym Wybrzeżu, a to objazdówka po Hiszpanii i Portugalii. Śmieję się, że woziliśmy ze sobą puszki, bo ważniejsze niż posiłki w restauracjach były bilety wstępu, ale dzięki temu wszystko było zobaczone. Z rodzicami i bratem i rzeczywiście zwiedziliśmy całą Europę.