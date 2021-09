Aleksandra Rompa: Rywalki są wyżej w rankingu, ale nasza reprezentacja może wygrać. Dziewczyny na pewno powalczą o awans na mistrzostwa

Mecz reprezentacji na takim stadionie jak Polsat Plus Arena Gdańsk może być dobrą promocją piłki nożnej kobiecej w Polsce?

Jak najbardziej. Z tego co widzę i słyszę promocja tego wydarzenia jest na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że to przełoży się na frekwencję i wsparcie ze strony kibiców. Myślę, że gra na takim stadionie, to bardzo fajne przeżycie również dla samych zawodniczek.

Spodziewasz się rekordu frekwencji na spotkaniu piłki kobiecej w naszym kraju?

Ten mecz jest dobrą okazją, aby frekwencja na meczach kobiet była coraz większa, bo są możliwości, dobre warunki i również miejsce rozegrania spotkania, które otworzy eliminacje do mistrzostw świata. Natomiast osobiście nie nastawiam się aż tak na to, czy będzie pobity rekord frekwencji ponieważ dla mnie sam mecz jest priorytetem.

Dostrzegasz, że rośnie zainteresowanie futbolem w wykonaniu pań w Polsce?