Aleksandra Melzacka z YKP Gdynia: Po igrzyskach w Tokio wyciągnęłam wnioski. Skupiam się na tym, co jest do zrobienia

– Jestem obecnie skoncentrowana na przygotowaniach do regat kwalifikacyjnych do następnych igrzysk. Ten cykl z racji przesunięcia zawodów z Tokio o rok jest krótki i dosyć intensywny. Start w Japonii był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Jak każdy sportowiec dałam z siebie sto procent. Po swoim występie czułam niedosyt, jednak wyciągnęłam już wnioski. Teraz trzeba skupić się na tym, co jest do zrobienia i podtrzymywaniu tego, co już jest na wysokim poziomie - wyjaśnia rodowita gdynianka.

Czy Aleksandra Melzacka od początku była skazana na żeglarstwo? - Nie próbowałam innych dyscyplin, ale zawsze byłam raczej żywym dzieckiem i lubiłam wszelkie formy aktywności. Chętnie chodziłam na lekcje wychowania fizycznego, a po szkole grałam w koszykówkę. Gdy miałam 7-8 lat, uczęszczałam również na zajęcia z tańca. Z kolei, gdy ukończyłam 9 lat, mój tata, który sam żeglował i trenował windsurfing w sopockim klubie, zapisał mnie do szkółki YKP Gdynia i zostałam tam do dzisiaj - wspomina olimpijka z Tokio.