Aleksandra Dulkiewicz w Senacie o Krajowym Planie Odbudowy: Ten zastrzyk finansowy musi być dzielony na wszystkich

Pomorska Lewica o Krajowym Planie Odbudowy: To głosowanie pokazało inną scenę polityczną, nie ma już prymatu KO w opozycji

- Liczymy na to, że Lewica będzie miała udział w wydatkowaniu tych środków, w budowaniu mieszkań dla młodych ludzi i wspieraniu szpitali powiatowych. To ostatnie głosowanie pokazało zupełnie inną scenę polityczną niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Nie ma już prymatu Koalicji Obywatelskiej. Ona musiała się cofnąć, bo nie pracowała i nie wzięła odpowiedzialności, po prostu się wstrzymała. Za pieniędzmi dla Polski zagłosowała Lewica, PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Opozycja wymagająca, ale nie totalna opozycja. Opozycja, która ma propozycje, potrafi usiąść do stołu i pokazać swoje poprawki na piśmie. To dla KO było powyżej ich możliwości - mówiła we wtorek posłanka Beata Maciejewska. Politycy pomorskiej Lewicy podczas konferencji prasowej mówili o wsparciu dla szpitali powiatowych, które wynegocjowali w Krajowym Planie Odbudowy oraz o sytuacji w opozycji.