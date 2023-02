Aleksandra Dulkiewicz będzie wykładowczynią! Prezydent Gdańska podejmuje pracę na Uniwersytecie Gdańskim

W planie zajęć, który został udostępniony na stronie wydziału Politologii, zajęcia z panią prezydent są już wyszczególnione i będą obywać się w godzinach pracy gdańskiego magistratu - od 9 do 11 lub 12.30 w zależności od dnia miesiąca.

O nowe zajęcie prezydent Gdańska dopytywał portal Polskieradio24.pl.

- To możliwość edukacji i poznania ważnego fragmentu historii Gdańska. Bardzo się cieszę, że dyrektor Instytutu Politologii profesor Andrzej Modrzejewski zaproponował mi "warsztaty", bo to się właśnie tak nazywa. Mają być one prowadzone ze studentami z kierunku Dyplomacja. Tematem zajęć ma być natomiast dyplomacja miast - mówi Aleksandra Dulkiewicz.