Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie 2022: podczas 21. edycji uhonorowano 13. sportowców. Były m.in. Maja Włoszczowska i Justyna Kowalczyk Magdalena Gębka-Scuffins

Himalaista Leszek Cichy, lekkoatletka Wanda Panfil, siatkarka Małgorzata Glinka-Mogentale, trener Edward Szymczak, trener Stanisław Majorek, siatkarka Krystyna Krupa, kolarka górska Maja Włoszczowska, lekkoatletka Jarosława Jóźwiakowska, sztangista Henryk Kohnke, biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, trener Aleksander Wierietielny, pilotka rajdowa Ewa Zasada i trener Andrzej Gmitruk - to sportowcy, którzy podczas 21. edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie zostali uhonorowani. Gmina Władysławowo uhonorowała również Jerzego Szczepankowskiego - założyciela fundacji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.