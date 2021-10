Albania - Polska NA ŻYWO, LIVE 12.10.2021 r. Horror w Tiranie! Rezerwowi dali cenne zwycięstwo i Polska o krok od barażów!

Trener Paulo Sousa rzucił do boju na mecz przeciwko Albanii swoich najlepszych piłkarzy. Można było się zastanawiać – Kamil Jóźwiak czy Przemysław Frankowski, Jakub Moder czy Mateusz Klich oraz Adam Buksa czy Karol Świderski, ale wybory selekcjonera na pewno na papierze się broniły.

Polacy mogli spodziewać się trudnego meczu, a fani gospodarzy zapowiadali, że stworzą prawdziwe piekło na trybunach stadionu w Tiranie. I tak też było, a atmosfera udzieliła się piłkarzom na boisku, bo twardej i ostrej walki nie brakowało. Gospodarze próbowali przejąć inicjatywę, ale nie bardzo im to wychodziło. Widać było, że reprezentacji Albanii brakowało czterech podstawowych piłkarzy, bo nie byli w stanie zagrać na takim poziomie, jak w Warszawie. Polacy kontrolowali wydarzenia na boisku, byli lepsi pod względem piłkarskim i tylko szkoda, że nie potrafili zagrać bardziej dokładnie, żeby stworzyć konkretne okazje do strzelenia gola. Kawał pracy wykonywał Grzegorz Krychowiak, ale to po jego stracie na własnej połowie rywale mieli szansę bramkową, ale na szczęście Rey Manaj zdecydował się na strzał zamiast podawać do lepiej ustawionego kolegi. Jego uderzenie zostało zablokowane, a za chwilę swój błąd naprawił Krychowiak. Bardzo dobre spotkanie rozgrywał Piotr Zieliński, który pokazywał swoje umiejętności techniczne, brał na siebie ciężar gry i jako jedyny oddał celny strzał w tej części spotkania. Najlepszą okazję miał jednak Adam Buksa, który strzelał leżąc z kilku metrów, ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczką.