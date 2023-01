Alarm w Treflu Sopot. Zadyszka żółto-czarnych, którzy przegrali cztery z pięciu ostatnich meczów ligowych

Trefl Sopot w sportowym dołku przegrywa w lidze

Od 11 grudnia 2022 roku koszykarze Trefla Sopot mierzyli się głównie z czołowymi zespołami Energi Basket Ligi. Efekt tych spotkań jest opłakany dla zawodników Żana Tabaka. Przegrali więc ze Śląskiem Wrocław 74:88, z Legią Warszawa 71:79, z Czarnymi Słupsk 71:77 oraz z Kingiem Szczecin 79:103. Wygrali tylko jedno, chociaż minimalnie, 83:80 we Włocławku z Anwilem (23 grudnia). Ze świetnego bilansu 9-1 zrobiło się więc 10-5.

Co łączy te spotkania poza faktem, że sopocianie mają problem z przekroczeniem granicy 80 punktów i regularnym wygrywaniem? Do składu Trefla Sopot dołączył długo wyczekiwany rzucający obrońca Jean Salumu. Belg długo leczył stan przeciążeniowy ścięgna Achillesa i wrócił do gry na początku grudnia. A to postać wyjątkowa, z którą trener Żan Tabak wiąże wielkie nadzieje.