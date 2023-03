Aktualny horoskop. Czym jest? Jak go czytać? Znaki zodiaku, kiedy są twoje urodziny? Sprawdź też horoskop chiński na 2023 r. [10.03.2023]

Co to horoskop zawodowy?

Czym jest horoskop?

Horoskop to w astrologii nic innego jak przepowiednia lub charakterystyka danej osoby czy wydarzenia, sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. Położenie Słońca, Księżyca oraz innych planet, w określonym czasie, istotnie wpływa na funkcjonowanie każdego człowieka - jego samopoczucie w danym czasie, możliwości, predyspozycje czy ograniczenia.

Jak czytać horoskop?

Żeby odczytać horoskop, trzeba znać datę urodzenia danej osoby. Dzięki niej, ustali się znak zodiaku, odkryje skłonności, predyspozycje i cechy charakteru danej osoby. Na zodiak składa się 12 gwiazdozbiorów. Są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby. Daty urodzin prezentujemy w galerii.

Czym jest horoskop dzienny?

Czym jest horoskop tygodniowy?

Czym jest horoskop miesięczny?

Horoskop miesięczny jest przepowiednią, aktualną na cały miesiąc. Pozwala ostrzec przed nieszczęśliwymi dniami, a także wskazać te, które są dobre, by podjąć nową pracę lub komuś zaufać.

Horoskop partnerski - czym jest

Wśród horoskopów jest także horoskop partnerski Tworzy się go dla par będących w związku. Dzięki niemu można określić, czy dana relacja ma szanse przetrwać, czy wręcz przeciwnie, wkrótce się rozpadnie.

Jakie są rodzaje horoskopów?

Horoskop chiński 2023

Horoskop chiński zmienia się co rok, zgodnie z kalendarzem księżycowym. Dlatego początek roku zodiakalnego jest ruchomy. W 2023 r. rozpoczął się w niedzielę 22.01.2023 r. Potrwa do 9.02.2024 r. Zgodnie z przepowiednią, będzie to czas, w którym zdominuje spokój, harmonia i będzie panować dobra energia. Priorytetem będzie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, a także wzmocnienie więzi z rodziną i przyjaciółmi.

Znaki zodiaku w horoskopie chińskim to: Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia, Szczur, Wół, Tygrys i Królik. Wyznacza się je od roku urodzenia, zgodnie z chińskim kalendarzem księżycowym.