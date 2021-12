Aktualna (29.12.2021) sytuacja na A1. Czy na AmberOne są teraz korki?

Gniew: dachowanie samochodu na DK 91. Są poszkodowani. Policjanci apelują o rozwagę!

Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 91 w Gniewie. 47-letni kierowca forda wjechał do rowu, a następnie dachował. Dwie osoby trafiły do szpitala, w...