Aktualna (24.02.2022) sytuacja na A1. Czy na AmberOne są teraz korki?

Czy teraz są jakieś wypadku lub utrudnienia w ruchu na A1? Na bieżąco śledzimy ruch na Autostradzie Bursztynowej, zwanej również AmberOne. Razem z nami sprawdzaj, jaka jest obecnie sytuacja na trasie i dostosuj do niej wój plan podróży.

PPO Rusocin - PPO Nowa Wieś Oba kierunki. Prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Zdarzenie drogowe km 147+150L

Pomiędzy węzłem Toruń Południe a PPO Nowa Wieś.

Zwężenie do jednego pasa ruchu.

Przewidywany czas utrudnień to około dwie godziny.

