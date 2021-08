Aktualna (15.08.2021) sytuacja na A1. Czy na AmberOne są teraz korki?

NOWE Otylia Jędrzejczak promowała bezpieczne pływanie w Bydgoszczy w ramach akcji „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą

Zero utonięć każdego dnia to jest nasz cel długoterminowy. Wierzymy, że ta edukacja podziała i kiedyś będziemy mogli wpisać liczbę zero do tej rubryki – mówi Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu. W niedzielę w Bydgoszczy odbyła się pierwsza z tegorocznych akcji „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” realizowana przez Fundację Otylii Jędrzejczak.