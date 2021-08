Aktualna (11.08.2021) sytuacja na A1. Czy na AmberOne są teraz korki?

Fortuna I liga. Żółto-niebiescy wzmacniają ofensywę. Marcel Szymański na pokładzie gdyńskiej Arki

Marcel Szymański to utalentowany, 16-letni zaledwie, napastnik. W środę 11.08.2021 roku został zawodnikiem Arki Gdynia. Umowa z młodzieżowym napastnikiem reprezentacji Polski do lat 17 została zawarta do końca sezonu 2023/2024.