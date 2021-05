Aktualizacja Google Street View 2021 na Pomorzu! Samochody Google'a w Trójmieście, Słupsku i Starogardzie Gdańskim

Nietypowe, dziwne i zabawne sytuacje z Pomorza w obiektywie Google Street View. Zobaczcie!

Zaskakujące zdjęcia z Pomorza! Piwko na ławce, posiedzenie na murku, remonty, mieszkańcy machajacy do kamer Google'a, wypadki. Co jeszcze na ulicach Pomorza zobaczyły auta Google Street View? Zobaczcie sami! Wybraliśmy dla Was rozmaite sytuacje zaobserwowane w pomorskich miastach. Nietypowych sytuacji z pewnością przybędzie, bo na ten rok Google zapowiedział aktualizację bazy zdjęć, również tych z Pomorza!