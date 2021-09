Akcja szczepień w ten weekend. Na Pomorzu dziś najwięcej zakażeń koronawirusem!

Akcja szczepień trwa w ten weekend w Słupsku. W sobotę 4 września, do 17.00 w budynku I szpitala przy ul. Hubalczyków 1, będzie można przyjąć preparat przeciw covid 19. Do wyboru są szczepionki firm Pfizer, Astra Zeneca i jednodawkowy Johnson&Johnson. Na szczepienia nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść do szpitala z dokumentem tożsamości. Ponadto, uczestnicy akcji szczepień będą brali udział w konkursie na najlepsze hasło promujące szczepienia. Dla zwycięzców przewidziano pięć voucherów na badania laboratoryjne.

Plenerowy punkt czynny jest też w Skórczu (dziś, w sobotę 4 września) do godz. 19.00. Punkt działa w Miejskim Przedszkolu przy ul. Parkowej.

Także w Ryjewie jest dziś obecny Pomorski Szczepibus. Do godz. 20 można się szczepić przy placu przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 70.

Jutro z kolei, w niedzielę 5 września, zaszczepić się będzie można w mobilnym punkcie szczepień podczas Dziecięcych Zawodów Rowerkowych, na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Szczepienie będzie się odbywało w godzinach 10.00-13.00.