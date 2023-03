Akcja „Łapki” na kierownicę w wykonaniu puckiej drogówki. Ręce na kierownicy, a nie telefonie - przypominają mundurowi Magdalena Gębka-Scuffins

Konsekwencje naruszenia przepisu są dotkliwe dla kierujących, ale znacznie gorsze jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku Magdalena Gębka-Scuffins Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pomiędzy 22 i 31 marca 2023 r. policjanci z puckiej komendy przeprowadzą akcję „Łapki na kierownicę", która skierowana jest do kierowców. To uzupełnienie policyjnej akcji pn. „Na drodze - patrz i słuchaj” skierowanej głównie do pieszych. Czego mogą spodziewać się kierowcy w powiecie puckim?