Akcja Fundacji Hospicyjnej i "Dziennika Bałtyckiego". Dzieci doświadczone stratą najbliższych spędzą dziesięć dni w ośrodku na Kaszubach

Teraz trzeba zrobić wszystko, by pomóc osieroconym najmłodszym przetrwać najtrudniejszy czas. Podczas niedawnego spotkania z pracodawcami prezes Fundacji Hospicyjnej zwróciła się z prośbą o rozsyłanie informacji do pracowników, by ci rozejrzeli się w swoim otoczeniu, czy jakieś dziecko, które doświadczyło straty, nie potrzebuje wsparcia, rozmowy. Podobny apel skierowano do szkół, nauczycieli.

- Nie zdajemy sobie jeszcze sprawy ze skali problemu, bo nadal nie ma wiarygodnych danych na temat sieroctwa kowidowego - mówi Anna Janowicz. - Widzimy, ile osób zmarło każdego dnia, ale nie wiemy, co to znaczy dla ich rodzin. Szczególnie trudne są sytuacje, gdy dziecko wie, że to one było źródłem zakażenia rodziny. My, dorośli mielibyśmy wyrzuty sumienia, wiedząc, że przywlekliśmy wirusa i źle to się skończyło. Dziecko szybciej jeszcze wbije sobie do głowy, że to jego wina. Dochodzą do nas sygnały, że niektórzy uczniowie, będący w takiej sytuacji, boją się chodzić do szkoły. Dlatego tak ważne jest, by dzieci, które przeżywają stratę jak najszybciej znalazły się w otoczeniu, które będzie je wspierało.