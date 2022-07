Akademija Pandev trenowała na stadionie w Gdańsku. Trener Gjorgje Stojchev: W piłce wszystko jest możliwe. Musimy zagrać perfekcyjny mecz

Akademija Pandev to klub założony w 2010 roku. Jest to aktualny wicemistrz Macedonii Północnej, a w swojej krótkiej historii może pochwalić się też zdobytym Pucharem Macedonii Północnej w sezonie 2018/19. Dwa sezony później dotarł do finału tych rozgrywek, jednak tym razem przegrał.

W Gdańsku nikt nie daje tej drużynie najmniejszych szans. - W dwunastoletniej historii klubu po raz drugi zagramy w europejskich pucharach. To dla nas duże osiągnięcie. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, ponieważ pochodzimy z małego kraju, nasz zespół jest bardzo młody, a tego typu mecze są idealną okazją, by się pokazać w Europie i wypromować. Każdy z naszych zawodników chciałby grać w polskiej lidze - mówi trener Gjorgje Stojchev.

- Jesteśmy po analizie zespołu Lechii. Wiemy, że zagramy z wielkim klubem, który ma w swoim składzie jakościowych zawodników. Polska liga jest moim zdaniem w czołowej dziesiątce lig w Europie. Przed nami trudne spotkanie, zdajemy sobie z tego sprawę. Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy jutro zagrać perfekcyjny mecz. Wyjdziemy zmotywowani, zostawimy serce na boisku. W futbolu wszystko jest możliwe. Dla nas jest to historyczny moment - podkreśla trener gości.