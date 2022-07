Akademija Pandev - Lechia Gdańsk 14.07.2022 r. Biało-zieloni obawiają się upału, ale chcą przypieczętować awans w Skopje

Lechia stanie w czwartek przed historyczną szansą. Po raz pierwszy może awansować do kolejnej rundy w europejskich pucharach. Dla biało-zielonych to trzeci taki start, ale dwa poprzednie nie były udane. W 1983 roku, w Pucharze Zdobywców Pucharów, trudno było liczyć na cud. Biało-zieloni trafili na naszpikowany gwiazdami Juventus Turyn ze Zbigniewem Bońkiem i Michelem Platinim. Biało-zieloni w Turynie przegrali 0:7, a w Gdańsku 2:3. Trzy lata temu Lechia po raz drugi zdobyła Puchar Polski, a tym razem grała w eliminacjach Ligi Europy. Trafiła na Broendby IF i po bardzo dobrym meczu w Gdańsku zwyciężyła 2:1. Rewanż w Danii nie był udany. Broendby wygrało odrobiło straty, a po dogrywce wygrało 4:1 i biało-zieloni zostali wyeliminowani z rozgrywek. W tym roku Lechia gra w eliminacjach Ligi Konferencji, a po raz pierwszy trafiała do rozgrywek pucharowych w Europie dzięki czwartemu miejscu w lidze. Trafiła na Akademiję Pandev z Macedonii Północnej i wygrała 4:1, a to oznacza, że historyczny awans jest już na wyciągnięcie ręki.