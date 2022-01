Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wśród czołowych uczelni sportowych świata

Ranking szanghajski obejmuje 300 najlepszych uczelni o profilu sportowym z całego świata. Aż 285 to duże i bogate uczelnie, zwykle uniwersytety różnego typu, posiadające jednostki (w postaci wydziałów czy instytutów dedykowanych temu typowi działalności) związane ze sportem. Tylko 15 jednostek z Top 300 to uczelnie w całości sportowe, poświęcone wyłącznie działalności naukowej związanej z tematyką sport science. Właśnie w tym prestiżowym gronie 15 najlepszych uczelni sportowych z całego świata znalazła się gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

- Wyniki w rankingu zależą bezpośrednio od tego, ile w danej uczelni powstaje prac i gdzie te prace są publikowane. Naszym celem jest publikowanie w czasopismach z jak największym współczynnikiem wpływu, czyli tzw. impact factor (IF) – mówi prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 2015-2019 w AWFiS Gdańsk konsekwentnie rośnie współczynnik impact factor. Sumaryczny IF wszystkich publikacji naszych pracowników w roku 2015 wynosił 69, w 2016 – 93, w 2017 – 104, w 2018 – 152, w 2019 – 197. Dla takiej niewielkiej uczelni jak nasza, w której średnia liczba pracowników prowadzących działalność naukową to zaledwie kilkadziesiąt osób, a dotacja ministerialna w porównaniu do dużych uczelni, jakimi są uniwersytety jest bardzo niska, to ogromny postęp, czego bezpośrednim odzwierciedleniem jest nasza obecność w rankingu szanghajskim.

- Oprócz AWFiS w aktualnym sportowym rankingu szanghajskim znajdziemy jeszcze, spośród polskich uczelni i uniwersyteckich wydziałów wychowania fizycznego, tylko Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach - dodaje Mikołaj Polak, rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku.