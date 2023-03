Akademia Pomorska w Słupsku stanie się Uniwersytetem Pomorskim. O awansie uczelni rozmawiamy z prof. Zbigniewem Osadowskim, rektorem AP

Jakie kierunki były motorem, decydującym o awansie Akademii Pomorskiej do rangi Uniwersytetu Pomorskiego?

Prof. Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej: Motorem była cała społeczność akademicka. Nasza uczelnia już od kilku lat prowadzi bardziej intensywne działania w zakresie poprawy jakości badań, ale też i dydaktyki. To się nie stało w ciągu ostatniego roku, czy ostatnich dwóch lat. To efekt ewaluacji, do której musieliśmy się dużo wcześniej przygotować, działań strategicznych, których celem priorytetowym było powstanie uniwersytetu. Dzięki regionalnym programom operacyjnym i znaczącym środkom rządowym, mogliśmy poprawić infrastrukturę badawczą i dydaktyczną na naszej uczelni, a co za tym idzie, możliwe było zwiększenie funduszy na badania naukowe. Przyczyniło się to również do uruchomienia nowych kierunków, jak np. prawo, fizykoterapia, położnictwo i oczywiście, zgodnie z ustawą 2.0, funkcjonuje na terenie naszej uczelni szkoła doktorska. W wyniku tych działań uzyskaliśmy więcej uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Przed wdrożeniem strategii, którą opracowałem jeszcze jako prorektor ds. rozwoju i współpracy, mieliśmy trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Konsekwencją zmian organizacyjnych, które miały miejsce w naszej uczelni, uzyskaliśmy ostatecznie siedem kategorii uprawniających do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: czyli sześć kategorii B+ i jedną kategorię A. Na podstawie przepisów obowiązującej nas ustawy, spełniliśmy kryteria wymagane do utworzenia uniwersytetu. Jeżeli chodzi o kluczowe i ważne dyscypliny, które uzyskały te uprawnienia, to w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina nauk prawnych, niedawno wprowadzona i bardzo rozwijana w naszej uczelni. Ma bardzo wysoką kategorię, kategorię „A”…