Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na szkolenie działaczy i menedżerów klubów sportowych

W piątek 10.09.2021 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. inż. J. Śmidowicza 69 w Gdyni odbędzie się szkolenie dzięki, któremu dowiesz się jak dla swojego klubu: pozyskać sponsorów nawet w czasach pandemii, przeprowadzić skuteczne kampanie naborowe, zbudować pozytywny wizerunek w social mediach, czy pozyskać dodatkowe fundusze z budżetu państwa.

Organizatorzy szkolenia zapraszają w piątek, 10.09.2021 roku na godzinę 15.30 do rejestracji, a od 16 do 20 na szkolenie. Tematy prelekcji to: „Jak pozyskiwać sponsorów w czasie pandemii oraz takich, którzy nie są zainteresowani reklamą czy też sportem?” Radosław Rogiewicz, Partnerskie Kluby Biznesu, „Jak skutecznie prowadzić klubowe social media wykorzystując je do pozyskiwania sponsorów, naborów do szkółek i akademii?” Hubert Trocikowski, Partnerskie Kluby Biznesu

„Jak i gdzie można pozyskiwać dotacje dla klubów sportowych?” Łukasz Korniów, dotacjesportowe.pl, Rejestracja oraz wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.szkolenie.partnerskiekb.pl.