Agroenergia 2021. Pomorscy rolnicy mogą od dzisiaj aplikować o dofinasowanie budowy ekologicznych instalacji energetycznych

5,5 mln zł – tyle wynosi budżet programu w województwie pomorskim. Na Pomorzu program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program skierowany jest do rolników prowadzących działalność rolniczą od przynajmniej roku na dzień złożenia wniosku na gospodarstwach o powierzchni od 1 do 300 hektarów, których są właścicielami lub dzierżawcami. Program będzie trwał do wyczerpania budżetu, co oznacza że liczy się kolejność składania wniosków, kto pierwszy ten lepszy.