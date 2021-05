Agnieszka Pomaska: Zajmowanie się sobą nie służy Platformie. Trzeba było to przeciąć. Tusk? Miejsce w PO dla niego zawsze jest

Polityka to nie jest zajęcie dla słabych. Jeśli ktoś czuje, że w tak trudnej dla nas sytuacji nie potrafi się spiąć i pracować nad naszym głównym celem, czyli odsunięciem PiS od władzy, to z takimi ludźmi nie da się pracować - mówi Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej .

Kiedy PiS ogłasza Nowy Ład, Platforma pokazuje własny... nieład. Co się dzieje w partii?

Jesteśmy na etapie porządkowania pewnych spraw. Przygotowaliśmy swoje propozycje w przypadku Funduszu Odbudowy i postanowiliśmy się rozstać z tymi, którym było nie po drodze z linią, jaką obrała Koalicja Obywatelska. Każda partia z takiej sytuacji w jakiej teraz jesteśmy, może wyjść wzmocniona albo osłabiona. My chcemy wyjść wzmocnieni. Ale wyborca Platformy Obywatelskiej w czasie, kiedy notowania partii spadają, widzi przede wszystkim wydalenie dwóch członków: Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia.

Decyzja dotycząca wykluczenia z partii dwóch polityków, była związana z ich brakiem lojalności wobec koleżanek i kolegów, którzy pracowali nad Krajowym Planem Odbudowy i nad wypracowaniem decyzji w głosowaniu...

Ale Platforma zawsze mówiła, że od PiS różni ją także to, że w jej szeregach dopuszcza się wielogłos. A jak się pojawiają inne głosy, to się je czyści.

I nic się nie zmieniło. Problem w tym, że żaden z tych dwóch panów nie zabierał głosu w wewnętrznej dyskusji. Nie mówił, że ma inne zdanie. Za to chętnie podważał potem wypracowane i uzgodnione jednogłośnie przez cały klub decyzje. Prowadzenie indywidualnej polityki kosztem koleżanek i kolegów jest nie do zaakceptowania. Dlatego obaj zostali wykluczeni. Trzeba było to od razu przeciąć. Bo na takie decyzje nigdy nie ma dobrego czasu. Jeśli ktoś nie potrafi grać w drużynie, to albo siada na ławce rezerwowych, albo tę drużynę zmienia.

W kuluarach Platformy czuje się jednak panikę. Niektórzy działacze mówiąc: czas się pakować, sztandar wyprowadzić, Platforma tonie. Pani tego tak nie odbiera?

Polityka to nie jest zajęcie dla słabych. Jeśli ktoś czuje, że w tak trudnej dla nas sytuacji nie potrafi się spiąć i pracować nad naszym głównym celem, czyli odsunięciem PiS od władzy, to z takimi ludźmi nie da się pracować.

Cel mamy wspólny i nadal ten sam - powinniśmy patrzeć tej władzy na ręce i robimy to dosyć skutecznie. Dlatego wybryki jednego czy drugiego pana, opowiadanie głośno o tym, co im się nie podoba w Platformie, ataki na koleżanki i kolegów, nie ułatwiały nam pracy.

Ale te wybryki, jak je pani nazwała, nie powodują, że notowania Koalicji Obywatelskiej spadają. Czy Platforma zadaje sobie pytanie - kto i co za to odpowiada?

Właśnie to, że dwóch panów postanowiło nie mówić o tym co wyprawia PiS, tylko zaczęło punktować własną partię.

No nie, pani poseł. Trudno dwie osoby obwiniać o spadek notowań od dłuższego czasu. Pytam poważnie.

Zajmowanie się sobą nie służy Platformie. I to rzecz oczywista. A nie jest oczywistą rzeczą słabość lidera Borysa Budki? Europoseł Rafał Sonik mówi o buncie oficerów pokładowych i dodaje, że będzie debata wokół przywództwa Budki.

Każdy z nas ma wpływ na to, jak funkcjonuje Platforma. Oczywiście PiS jest bardzo sprytny w dzieleniu opozycji, rozbijaniu jedności. Może Rafał Trzaskowski uratowałby Platformę Obywatelską?

Borys Budka został wybrany na określony czas. Wiem, że niektórzy mają taką pokusę, żeby co dwa miesiące zmieniać szefa partii. Ale to nie doprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach. Dzisiaj Platforma powinna być jak jedna pięść i ściśle współpracować z pozostałymi partiami, tworzącymi Koalicję Obywatelską. To jest główne zadanie, które także ja, członkini zarządu krajowego, stawiam przed Borysem Budką. Powinniśmy przestać zajmować się sobą.

To słowa zaklęcia.

Przecież na dzień przed ogłoszeniem Nowego Ładu zorganizowaliśmy konferencje, na której pokazywaliśmy, że PiS już ogłaszał nie jeden taki ład i niewiele z tego wyszło. Że jest niewiarygodny. W dniu prezentacji tego PiS-owskiego programu wszyscy nasi parlamentarzyści byli zaangażowani w to, żeby tłumaczyć Polakom plusy i minusy tego, co proponuje PiS. Że to nie wszystko będzie tak ładnie wyglądać jak w kolejnej prezentacji w powerpoincie, które prezentuje premier Morawiecki. Wiem, że takie działania będą zawsze przykrywane przez personalne epizody. I wolałabym, żebyśmy nie musieli nikogo usuwać z partii. Ale jeżeli pojawia się rysa, to trzeba się jej pozbyć, żeby móc się koncentrować już tylko na tym, co naprawdę ważne.

Ucieka pani od personaliów. Ale czy Rafał Trzaskowski i jego projekt to jakiś pomysł na nową platformę wyborczą?

Rafał Trzaskowski zapowiadał po wyborach, że chce być aktywny. I jego działania to ważne wsparcie dla całej Koalicji Obywatelskiej. Jego Campus wychodzi poza sztywne ramy polityki. To nie będzie konkurencja tylko zagospodarowanie elektoratu z czasów kampanii prezydenckiej, także tego najmłodszego. Podobno Donald Tusk zaczął sondować możliwość powrotu do Platformy.

Donald Tusk był i jest zawsze z życiu Platformy bardzo ważną osobą. A gdyby chciał wrócić?

Każda para rąk do pracy, każda osoba, która jest w stanie wnieść coś pozytywnego, na pewno się w partii przyda. Ale Donald Tusk nie wracałby jako szeregowy działacz Platformy, tylko jako lider.

Traktuję aktywność Donalda Tuska jako możliwość wzmocnienia naszej partii. Ale on sam musiałby się określić. Na pewno miejsce dla niego w Platformie zawsze jest.

