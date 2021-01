Agnieszka Pomaska (KO) o organizacji Narodowego Programu Szczepień: „Mamy do czynienia z chaosem”

Posłanka Agnieszka Pomaska powiedziała, że przez miesiąc od rozpoczęcia szczepień wciąż nie udało się zaszczepić wszystkich lekarzy i pielęgniarek.

– Mamy dziś do czynienia z chaosem. Z jednej strony, nie zostali zaszczepieni wszyscy lekarze i pielęgniarki. Mamy informacje, że pielęgniarki np. w Kościerzynie nie zostały jeszcze zaszczepione i są przesuwane kolejne terminy ich szczepień. Z drugiej strony, mamy wypowiedź pana ministra Dworczyka, który mówi, że szczepionek w wielu miejscach nie ma. Minister Dworczyk apeluje do opozycji by nie siała paniki, ale sam też ją wznieca, mówiąc seniorom, by nie przychodzili do swoich przychodni, bo już nie ma terminów i szczepionek.