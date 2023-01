Agnieszka Kaczorowska wspomina ślub w Toskanii z Maciejem Pelą. Czy trudno zorganizować ślub zagranicą? Wywiad wideo

Agnieszka Kaczorowska kilka lat temu wzięła ślub z Maciejem Pelą. Uroczystość odbyła się w Toskanii. Aktorka, w rozmowie z nami stwierdziła, że wspomniany dzień był doskonały.

To był ślub na naszych zasadach. Chcieliśmy zrobić wszystko tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Tak też było. Mieliśmy bardzo mało gości, a nasz ślub odbył się w Toskanii. To była jedna z najpiękniejszych chwil mojego życia. Niczego bym nie zmieniła.