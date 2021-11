Agnieszka Ganowicz-Rolbiecka piecze świąteczne pierniki. Mamy zdjęcia

Boże Narodzenie 2021. Agnieszka Ganowicz-Rolbiecka tworzy wyjątkowe pierniki

Trudno jest wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez pierników. Te aromatyczne słodkości przybierają najróżniejsze formy i kolory. Agnieszka Ganowicz-Rolbiecka z Tuszków w gm. Lipusz rocznie tworzy ok. 10 tys. bajecznych pierników. Sezon na te pyszności już się rozpoczął. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie co można przygotować ze słodkiego ciasta.