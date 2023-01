Agnieszka Chylińska pochwaliła się psem. Uroczy czworonóg podbił serca internautów: "Jaki słodziak". Zdjęcia

Początki kariery Agnieszki Chylińskiej

Agnieszka Chylińska pierwsze kroki na scenie stawiała z zespołem O.N.A. W latach 1994-2003 była jego wokalistką. Potem działała w grupie Chylińska. Od 2009 roku skupia się na karierze solowej. Wydała cztery solowe płyty: "Modern Rocking", "Forever Child", "Pink Punk" oraz "Never Ending Sorry".

Agnieszka Chylińska: "Kiedyś do Ciebie wrócę" przebojem roku 2022

Na ostatniej płycie solowej Agnieszki Chylińskiej znalazła się m.in. piosenka "Kiedyś do Ciebie wrócę". Utwór został ciepło przyjęty przez słuchaczy. Dowodem może być fakt, że do tej pory w serwisie YouTube wyświetlono go ponad 17 miliona razy.