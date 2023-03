Agnieszka Chylińska pochwaliła się odważną metamorfozą. W takim wydaniu jest nie do poznania. ZDJĘCIA

Agnieszka Chylińska: Nowy teledysk

Agnieszka Chylińska pierwsze kroki w karierze stawiała w zespole O.N.A ., którego w latach 1994-2003 była wokalistką. Potem działała w grupie Chylińska , by od 2009 roku skupić się na karierze solowej. Od tego momentu wydała trzy albumy studyjne: "Modern Rocking", "Forever Child" oraz "Pink Punk".

To nie pierwsza metamorfoza, jaką Agnieszka Chylińska przeszła na potrzeby klipu. Wcześniej jej spektakularnąmetamorfozę można było zobaczyć w teledysku do piosenki "Kiedyś do Ciebie wrócę", w którym gościnnie pojawił się znany aktor Piotr Głowacki.