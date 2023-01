Agnieszka Chylińska o macierzyństwie. W nowym wywiadzie zdobyła się na szczere wyznanie: "Smak miłości rodził się w ogromnym trudzie"

Twórczość Agnieszki Chylińskiej od dawna jest doceniana przez fanów. Dowodem może być fakt, że to oni zdecydowali, że "Kiedyś do Ciebie wrócę" zostało Przebojem 2022 roku, według rankingu RMF FM.

Na nowej płycie piosenkarki znalazł się m.in. numer "Synu", w którego tekście można usłyszeć m.in.:

Mówili dwa lata i przestanę płakać, mówili w okamgnieniu zapomnę o cierpieniu, a ja płaczę do księżyca, ja matka wilczyca. Mówili kiedyś Bogu podziękujesz za to życie, mówili teraz cierpisz, lecz nagrodzi cię obficie, a ja płaczę do księżyca, w miłości dziewica, gdzie jesteś synu mój gdzie jesteś synu mój Ty zawsze przy mnie stój.