Afganistan zajęty przez Talibów. Polska jest gotowa na przyjęcie tysięcy uciekających przed wojną domową?

Dzięki pomocy Czechów udało się ewakuować dwie Polki z Afganistanu. Dlaczego my tego nie zrobiliśmy? Dyskusje sprzed kilku dni, czy wysyłać samolot po naszych obywateli i Afgańczyków, współpracujących z polskim wojskiem, były dla mnie śmieszne. Takie działania, jeśli wojsko jest przygotowane, powinny być podjęte w przeciągu paru godzin. Do tego typu zadań jest przygotowana m.in. jednostka Grom, która powinna ratować naszych obywateli za granicą.

Skąd te trudności?

Ludzie myślą, że to kwestia wysłania samolotu. A jest to nie tylko duża operacja dyplomatyczna, ale w głównej mierze służb specjalnych. Część jawna to zabezpieczenie przez Grom startu, lądowania itd. Pozostałe zadania należą do służb wywiadowczych, które te operację przygotowują. Nie byliśmy w stanie tego zrobić po restrukturyzacjach w tych służbach oraz po rozbrojeniu wywiadu cywilnego i wojskowego. Dlatego Czesi nas uprzedzili. Na szczęście szybko się ogarnęliśmy i jakoś działamy, by ewakuowane osoby po ich zweryfikowaniu przez służby bezpiecznie dotarły na lotnisko, zostały załadowane na pokłady samolotów i Herkulesami, przez kraje tranzytowe, dotarły do Polski.