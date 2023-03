Afera donosowa w gdyńskiej radzie miasta. Kolejni radni zostaną wezwani pod obrady komisji?

Afera donosowa w gdyńskiej radzie miasta

Według informacji przesłanych do redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, radna miasta Gdyni Elżbieta Raczyńska mieszka w Rogulewie, gdzie posiada dom. Potwierdzają to również przesłane do redakcji księgi wieczyste nieruchomości, ponadto informacje o budynku znajdują się w jej oświadczeniu majątkowym. Elżbieta Raczyńska wykazała ponadto, że jest współwłaścicielką mieszkania, które wynajmuje. Nasz informator powiadomił odpowiednie organy miasta i nawet otrzymał już informację zwrotną. Radna oświadczyła, że mieszka w Gdyni - tak wynika z odpowiedzi urzędników.