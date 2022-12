Adrianna Zawadzińska jako bogini? Czemu nie. Portret pochodzącej z Malborka Miss Polski na Wózku można oglądać w Warszawskiej Aptece Sztuki

Adranna Zawadzińska z Malborka - Wicemiss Świata na wózku

Adriannie Zawadzińskiej kilka lat temu kibicował cały Malbork. To niezwykła kobieta, która stara się pokazać światu, że życiowe przeszkody są po to, by je pokonywać, a pewność siebie i wewnętrzną siłę można zdobywać każdego dnia.

To nie były puste słowa, bo piękna kobieta zdobyła w 2016 r. tytuł Miss Polski na Wózku, a następnie wykorzystała szansę i wywalczyła tytuł Wicemiss Świata na Wózku.

Od wtorku (29 listopada) można ją oglądać w odsłonie bogini. Wszystko dzięki Annie Mamicy, która namalowała portret Adrianny Zawadzińskiej.