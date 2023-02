Adrianna Sikorska, wiceprezes Energi: Chcemy napędzać sport na wielu płaszczyznach. Pomorski region jest dla nas szczególnie ważny ROZMOWA

Świat wirtualny i gry komputerowe są upajającą pokusą dla młodego pokolenia. Energetyczny koncern należy do grupy firmy, które starają się odbudować proporcje, zachęcając do aktywności fizycznej. Dlaczego poświęcacie temu tak dużo uwagi?

Nie wyobrażam sobie świata bez sportu. Poprzez treningi i aktywność fizyczną wzmacniamy nie tylko ciało, ale także i ducha. Nabieramy chęci do działania i dostajemy zastrzyk pozytywnej energii. Uczymy się dyscypliny, systematyczności. Ponadto ważnym fundamentem w sportach zespołowych jest umiejętność współpracy i poczucie odpowiedzialności za grupę. Cyfrowy świat przynosi wiele udogodnień i atrakcji, zatem sporo młodzieży ulega czarowi smartfonów. Szczególnie trudnym okresem okazała się z pewnością pandemia, która zmusiła wielu z nas do przejściowej izolacji. Jestem jednak spokojna o przyszłość sportu. Sport budzi niesamowite emocje i potrafi nas zjednoczyć zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i regionalnym, a czasami bardzo lokalnym. Pomagają w tym także nowoczesne urządzenia multimedialne.