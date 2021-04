Adam Mandziara już nie jest prezesem Lechii Gdańsk. Zrezygnował i wszedł do rady nadzorczej. Nowym prezesem zostanie Paweł Żelem?

Walne Zgromadzenie Lechii Gdańsk zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz udzieliło członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium. Rezygnacja Adama Mandziary z pełnienia funkcji prezesa klubu nie była wielką niespodzianką i została przyjęta. Tego wręcz można było się spodziewać, kiedy do Lechii dołączył Paweł Żelem. To właśnie Żelem może wkrótce zostać nowym prezesem Lechii. Obecnie Lechia ma trzyosobowy zarząd, w którym oprócz Żelema zasiadają Robert Krupski i Piotr Zejer. Rada nadzorcza na pierwszym posiedzeniu powoła nowego prezesa klubu.

Mandziara tymczasem wszedł do rady nadzorczej wraz z Michałem Hałaczkiewiczem. Zasiadają w niej również Adriana Seget i Dariusz Krawczyk, a rezygnację złożyła Joanna Parchem. Mandziara nie po raz pierwszy przeszedł z zarządu do rady nadzorczej Lechii. W 2019 roku przeniósł się do rady nadzorczej, a prezesem klubu został Janusz Biesiada. Nie na długo, bo już na początku października został zwolniony. Mandziara wówczas ponownie został prezesem Lechii i tę funkcję pełnił do teraz.