Abp Wojda nie poprze inicjatywy budowy pomnika ofiar pedofilii. Uważa, że konieczna jest bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym

Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Pedofilii w Gdańsku wystąpił do abp. Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego , o wsparcie inicjatywy na rzecz osób skrzywdzonych. Organizacja zbiera pieniądze na budowę pomnika lub tablicy dedykowanej ofiarom pedofilii. Monument miałby zostać ustawiony w tym miejscu, w którym do niedawna stał pomnik prałata Henryka Jankowskiego.

„Oficjalnie zaprosiliśmy do naszego grona nowo powołanego metropolitę̨ gdańskiego abp. Tadeusza Wojdę̨. Wierzymy Jego niedawnym słowom, że zamierza rozwiązać́ problemy pedofilii w swojej nowej archidiecezji. Do tej pory abp Wojda nie wykazywał się solidarnością̨ z osobami dyskryminowanymi. Dziś́ oczekujemy jednak, że zadośćuczyni ofiarom” - poinformowały osoby należące do komitetu.

Dodajmy, że komitet zamierza też m.in. organizować spotkania, prelekcje i kampanie społeczne poświęcone problemowi pedofilii.

„O pomyśle upamiętnienia w Gdańsku ofiar pedofilii mówi się od dwóch lat po publikacji reportażu Bożeny Aksamit, poruszającego problem wykorzystywania seksualnego nieletnich przez ks. Henryka Jankowskiego. Po przyjęciu uchwał Rady Miasta Gdańsk w sprawach pozbawienia prałata tytułu honorowego obywatela miasta, usunięcia jego pomnika z przestrzeni miejskiej i zmianie nazwy skweru jego imienia nadszedł czas na stworzenie miejsca upamiętniającego ofiary. Pomnik ma być formą zadośćuczynienia za zło i przestrogą przed nim” - czytamy na profilu facebookowym inicjatywy, której przewodzą: posłanka Lewicy Beata Maciejewska, działaczka społeczna Joanna Rogowska, gdański radny Bartosz Treder i Marcin Góżański, który jest związany z Wiosną.