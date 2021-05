Abp Tadeusz Wojda napisał list do księży archidiecezji gdańskiej. Ks. Świeżyński: prawda wciąż nie została wypowiedziana

„Dla mnie najbardziej niepokojące jest to, że w liście Księdza Arcybiskupa nie odnalazłem konkretnego nazwania i jednoznacznego ustosunkowania się do bolesnych spraw, o których poinformowaliśmy w czasie naszego spotkania i o których niewątpliwie posiada Ksiądz Arcybiskup wiedzę także z wielu innych źródeł. Prawda wciąż nie została wypowiedziana. (…) Pobożna i biblijna frazeologia listu, odwołująca się w wielu miejscach do postulowanej jedności, nie zmienia faktu, że tej jedności nie ma i nie uda się jej stworzyć, o ile nadal pozostaniemy „głusi, milczący i ślepi” - pisze ks. Świeżyński.

“Nie chodzi więc o to, aby się pozbyć emocji (czyli w praktyce jedynie je zagłuszyć) przy pomocy kolejnego odmówionego różańca czy koronki, zyskując pseudo-duchowy spokój. One są zadaniem do przepracowania, a do tego potrzeba odpowiednich środków, których dostarcza nie modlitwa, lecz odpowiednie narzędzia psychologiczne i psychoterapeutyczne oraz mądre i dojrzałe kierownictwo duchowe” - czytamy w liście.

Mieszane uczucia wobec listu mają też świeccy katolicy, którzy protestowali przeciwko abp. Głódziowi. Według nich, to dobrze, że w ogóle list się pojawił, ale on nie rozwiązuje problemu.

- To nadal jest próba zamiatania problemu pod dywan. W archidiecezji są tak głębokie podziały, że sama modlitwa, aczkolwiek ważna, ich nie zniweluje. Potrzeba czegoś więcej, szerszego pomysłu naprawczego. Nie rozumiem, dlaczego arcybiskup obawia się nazwania po imieniu tego, co się wydarzyło. W komunikacie nuncjatury przecież jest mowa o tym, że abp. Głodź dopuścił się zaniedbań w zarządzaniu diecezją. Sprawa jest więc jasna. Mam wrażenie, że arcybiskup nie jest w stanie jednoznacznie ustosunkować się do tej sprawy. Czytając jego list odnoszę wrażenie, że te osoby, które mówiły głośno o nieprawidłowościach, też są winne podziałowi we wspólnocie. To jest moralnie i psychologicznie nie na miejscu. To by znaczyło, że księża, którzy odważyli się powiedzieć o swoich krzywdach, też są winni podziałowi – mówi Justyna Zorn, która należy do grupy świeckich katolików.

Świeccy katolicy spotkali się z arcybiskupem Wojdą i biskupami pomocniczymi kilka dni temu. Na razie do publicznej wiadomości nie przekazują, jak przebiegło spotkanie i o czym rozmawiali.