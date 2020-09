Abonamentu RTV 2021. NOWE STAWKI. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdza, że ceny wzrosną od stycznia! Ile zapłacisz po podwyżce?

Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

osoby, które ukończyły 75 rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

WAŻNE! Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

Warto wspomnieć, że zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.