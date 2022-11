Abonament radiowo-telewizyjny w 2023 r. Stawki, kary za niepłacenie abonamntu RTV, zwolnienia z opłat

Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2023 r.

Kary za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2023 r.

Osoby, które się pośpieszą i dokonają wpłaty za cały rok do 25 stycznia 2023 r., otrzymają 10-procentową zniżkę. Abonament jest naliczany jednorazowo bez względu na to, z ilu urządzeń korzystamy. Co więcej, muszą go opłacać również ci, którzy korzystają z telewizji kablowej, satelitarnej lub platformy cyfrowej, a także osoby, które mają radio w samochodzie.

Jeśli nie opłacimy abonamentu, możemy zapłacić karę, która wynosi 819 zł zł (30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej). Osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić abonament, muszą opłacić zaległy rachunek wraz z odsetkami. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy w terminie 7 dni opłacić należność. Jeśli nie przyniesie to skutku, sprawa może zostać skierowana do Urzędu Skarbowego. W 2021 roku wystawiono aż 122 tys. wezwań do zapłaty.